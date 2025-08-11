Alece entrega 1ª Medalha Paulo Bonavides em noite de celebração da democracia

￼NA foto, o ministro Teodoro Silva Santos, do STJ, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri, a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do STM, e o procurador de Fortaleza, Martônio Mont'Alverne Barreto Lima / Crédito: João Filho Tavares

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) entregou, nesta segunda-feira, 11, a primeira edição da Medalha Paulo Bonavides. A honraria reconhece personalidades do meio jurídico que se destacam na defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito e no fortalecimento das instituições brasileiras. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Instituída no centenário de nascimento de Paulo Bonavides, jurista, jornalista e cientista político, a medalha será concedida anualmente, sempre em 11 de agosto. Na estreia, foram agraciados: ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); o procurador de Fortaleza e professor universitário Martônio Mont'Alverne Barreto Lima; o procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos.

"Eu vivi a ditadura militar. Eu não preciso de nenhum tipo de relato de experiência que eu vivi, era adolescente. Então, eu sei o quanto é imprescindível e inegociável o valor da democracia", complementou o professor. O ministro do STJ Teodoro Silva Santos reforçou o entendimento, considerando a honraria "um salto de qualidade" em busca da defesa da democracia. "Notadamente, no tocante aos direitos fundamentais do cidadão, porque ao homenagear o Paulo Bonavides, aos 100 anos que faria, ele o fez reconhecendo exatamente que estamos em um Estado Democrático de Direito e que os direitos e garantias fundamentais devem ser respeitados". LEIA TAMBÉM | Presidente do STM defende diversidade no Judiciário: "A Justiça precisa ser multifacetada"

Ausente da cerimônia por questões de saúde, Paulo Gonet, enviou mensagem de agradecimento em vídeo. Ocasião em que agradeceu a entrega da medalha e o título de cidadão cearense concedido pelo Legislativo cearense. “Estejam certos de que além do regozijo, cresce em mim a determinação por ser fiel aos valores que subjazem como razão de ser da dupla homenagem com que me enobrecem. Mais uma vez e lamentando que imperativo, mesmo que transitório, de saúde, me impeça de estar com vossas excelências presencialmente, muito obrigado”. O presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri (PSB), ressaltou que a medalha é um reconhecimento a trajetórias que fortalecem a democracia. “É um dia especial por ser o Dia da Advocacia e também do Estudante. Então, nós reunimos o futuro e uma categoria de uma profissão respeitada, que exercita a democracia do nosso País. Nesses tempos perigosos que temos enfrentado, temos a honra de fazer uma noite de gala com quatro homenageados, todos merecidamente homenageados", disse.