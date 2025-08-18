Galvão Bueno receberá título de Cidadão Cearense em solenidade na Alece

Galvão Bueno receberá título de Cidadão Cearense em solenidade na AleceHomenagem ocorrerá nesta sexta-feira, 22, no Plenário 13 de Maio
O narrador esportivo Galvão Bueno vai receber o Título de Cidadão Cearense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A solenidade de entrega, que contará com a presença do narrador, está marcada para o dia 22 de agosto, no Plenário 13 de Maio. A homenagem foi oficializada pelo presidente da Casa, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB).
A iniciativa de conceder a homenagem partiu de Evandro Leitão (PT), atual prefeito de Fortaleza, quando ainda ocupava o cargo de presidente da Alece. A proposta foi analisada em regime de urgência e aprovada pelos parlamentares no fim do ano passado.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Principal nome da narração esportiva no País, Galvão Bueno costuma visitar o Ceará frequentemente durante as férias. Em fevereiro deste ano, ele esteve com a esposa, Desirée Soares, em Flecheiras, no litoral oeste do Estado.