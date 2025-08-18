Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galvão Bueno receberá título de Cidadão Cearense em solenidade na Alece

Homenagem ocorrerá nesta sexta-feira, 22, no Plenário 13 de Maio
Autor Lara Santos
Tipo Notícia

O narrador esportivo Galvão Bueno vai receber o Título de Cidadão Cearense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A solenidade de entrega, que contará com a presença do narrador, está marcada para o dia 22 de agosto, no Plenário 13 de Maio. A homenagem foi oficializada pelo presidente da Casa, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB). 

A iniciativa de conceder a homenagem partiu de Evandro Leitão (PT), atual prefeito de Fortaleza, quando ainda ocupava o cargo de presidente da Alece. A proposta foi analisada em regime de urgência e aprovada pelos parlamentares no fim do ano passado.

Principal nome da narração esportiva no País, Galvão Bueno costuma visitar o Ceará frequentemente durante as férias. Em fevereiro deste ano, ele esteve com a esposa, Desirée Soares, em Flecheiras, no litoral oeste do Estado.

