Bolsonaro participa por telefone de ato, usa redes de Flávio e pode ter problemas com STF

Senador Flávio Bolsonaro e governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro em manifestação em Copacabana em favor de Jair Bolsonaro / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) participou, por telefone, de atos promovidos por apoiadores neste domingo, 3, em várias cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Belém, onde o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi um dos principais alvos de críticas. Alvo de restrições impostas pelo STF, ele não pode sair de casa aos finais de semana, mas não tem qualquer vedação sobre discursar em eventos públicos. Entretanto, não pode usar redes sociais próprias nem de terceiros.

Despacho do ministro Alexandre de Moraes explicou os limites da medida cautelar. De acordo com o documento, "não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como 'material pré-fabricado' para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados". Manifestação em Copacabana em favor de Jairo Bolsonaro Crédito: IVAN PISARENKO / AFP Um vídeo de Bolsonaro falando aos manifestantes reunidos em Copacabana foi publicado no perfil oficial do senador Flávio Bolsonaro (STF). No STF, a primeira avaliação de interlocutores de Moraes é a de que a publicação pode representar violação da medida cautelar. O áudio do telefonema feito a Bolsonaro por Flávio foi conectado no sistema de alto-falantes, em Copacabana. "Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos", disse o ex-presidente aos manifestantes que foram até a orla.

O momento da saudação foi registrado em vídeo e publicado no perfil oficial de Flávio Bolsonaro. O ex-presidente aparece com o celular na mão e com a tornozeleira eletrônica que é obrigado a usar em destaque. "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês", escreveu o filho senador. Em São Paulo e Fortaleza, não foi possível ouvir Bolsonaro. Durante manifestação na Paulista, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou no celular uma videochamada com Bolsonaro. "Não pode falar, mas pode ver", afirmou ao público.