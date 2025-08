Ato em Fortaleza reúne oposição na Praça Portugal e Bolsonaro participa por chamada

Manifestação a favor de Bolsonaro na Praça Portugal, em Fortaleza / Crédito: Mariana Lopes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou por vídeo chamada de manifestação na Praça Portugal, em Fortaleza, pela anistia e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro cumpre medidas cautelares, com tornozeleira eletrônica, e não pode participar das manifestações organizadas por apoiadores em alguns lugares do Brasil neste domingo, 3. Em Fortaleza, compareceram parlamentares do PL no Ceará e também a deputada federal Dayany Bittencourt, o marido dela, ex-deputado Capitão Wagner, o deputado estadual Sargento Reginauro (os três do União Brasil) e o senador Eduardo Girão (Novo).