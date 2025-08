Ato pró-Bolsonaro em Fortaleza tem cortejo e forró: 'Vai fazer isso comigo só porque sou o Xandão'

Evento reúne líderes bolsonaristas com mandato no Ceará. Foi feita chamada de vídeo com o ex-presidente

Manifestações ocorrem em várias partes do Brasil neste domingo, 3, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Estão presentes parlamentares do PL no Ceará, a deputada federal Dayany Bittencourt, o marido dela, ex-deputado Capitão Wagner, o deputado estadual Sargento Reginauro (os três do União Brasil) e o senador Eduardo Girão (Novo), entre outros bolsonaristas.



Houve uma espécie de cortejo fúnebre, com caixão, cartazes com nomes do que seriam "presos políticos" e também pessoas que simulam estar atrás de grades. "Prender pessoas por opinião é um atendado à democracia", diz o locutor.