Nomeação de Márcio Martins para Regional 2 e George Lima para Citinova sai no Diário Oficial

Márcio Martins (União Brasil) à esquerda e George Lima (Solidariedade) à direita / Crédito: Reprodução/redes sociais; Samuel Setubal/O POVO

Foi publicada no Diário Oficial do Município de Fortaleza a nomeação do vereador licenciado Márcio Martins (União Brasil) para a Secretaria Regional 2 e do ex-candidato George Lima (Solidariedade) para a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova). As mudanças na equipe do prefeito Evandro Leitão (PT) foram antecipadas pelo O POVO. Os dois já estavam na gestão, mas trocam de pasta.

Márcio Martins e George Lima são nomeados para cargos na Prefeitura de Fortaleza Crédito: Diário Oficial do Município George Lima estava antes na Regional 2 e Márcio Martins, na Regional 10. As exonerações dos dois dos antigos cargos foram publicadas no Diário Oficial do Município de quinta-feira, 31. No Diário Oficial seguinte, na noite da sexta-feira, 1º, foram oficializadas as nomeações informadas primeiro pelo O POVO. Evandro havia confirmado a mudança do na manhã da sexta, em discurso no reinício dos trabalhos da Câmara Municipal: "Irá assumir hoje a Regional 2. Sucesso", disse o prefeito.

Márcio Martins é filiado ao União Brasil, partido de Capitão Wagner, um dos líderes da oposição ao governo do Ceará e de Fortaleza.

O vereador Márcio Martins se filiou ao União Brasil, partido do pré-candidato Capitão Wagner Crédito: Divulgação Sobre a escolha de Evandro para a Regional 2, Márcio Martins afirmou ao O POVO: "Não é escolha partidária, o prefeito fez uma escolha técnica pelo perfil que o Márcio Martins desenvolveu. Sou filiado ao União Brasil, mas a escolha se deu exatamente por uma decisão técnica e segundo ele mesmo pelos números da Regional 10 era bons números e que ele queria aplicar na Regional 2". Já George Lima ficou célebre ao dizer ao candidato André Fernandes (PL), em debate do O POVO, a frase: "Chupa aqui pra ver se sai leite".