Justiça Eleitoral cassa prefeito e vice de Moraújo e determina novas eleições

"A inexistência de processos seletivos, o não preenchimento dos critérios de renda, a ausência de fiscalização sobre a frequência e a qualificação dos beneficiários e a distribuição direcionada do benefício a simpatizantes do grupo político investigado evidenciam o desvirtuamento do programa e caracterizam, com clareza solar, o abuso de poder político", aponta trecho da decisão.

Na atual decisão, o juiz destacou que o conjunto dos elementos probatórios apresentados comprovam ausência de estrutura mínima dos requisitos legais, sendo as provas documentais e testemunhas colhidas definitivas para o julgamento de que o programa foi executado sem as exigências legais, servindo assim, como instrumento de cooptação política.

A denúncia, iniciada pela chapa derrotada do PSB, aponta que os atuais gestores teriam sido beneficiados diretamente de ações promovidas pela gestão anterior, em especial da utilização indevida do programa municipal "Trabalho Já", que teria sido utilizado como instrumento de favorecimento político. O Ministério Público Eleitoral (MPE) opinou pela improcedência da denúncia.

Testemunhas ouvidas relataram que foram admitidos sem passar por critérios ou análises e outros alegaram terem sido excluídos por apoiar outros grupos políticos, segundo a decisão.

"A testemunha José Arimateia Araújo Secundo, por sua vez, declarou que à época de sua

admissão residia com sua mãe, professora com carga horária de 200 horas, e seu padrasto,

comerciante. Tal composição familiar, por si só, compromete o cumprimento do critério de renda

exigido no art. 5º, inciso III, da lei, que exige renda mensal per capita inferior a 50% do salário

mínimo", diz o juiz.

O POVO tenta contato com a Prefeitura de Moraújo para comentar a decisão e atualizará a matéria quando houver retorno.