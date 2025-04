Justiça Eleitoral cassa prefeito foragido de Choró e determina realização de novas eleições

Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido e foi cassado em 1ª instância. / Crédito: Reprodução/Instagram @bebetoqueiroz_

A Justiça Eleitoral determinou, a partir de decisão do juiz Welithon Alves de Mesquita da 6ª Zona Eleitoral do Ceará, a cassação dos diplomas do prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), e do vice-prefeito eleito, Bruno Jucá, e também a realização de novas eleições no município, distante 168,10 km de Fortaleza. A sentença, publicada nesta segunda-feira, 7, atende a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) de coligação derrotada no pleito que acusa a chapa do prefeito eleito de praticar abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024. O juiz também determinou inelegibilidade de 8 anos para Bebeto e Bruno. Aos citados, cabe recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em nota, o TRE-CE informou que, além da cassação dos diplomas e a inelegibilidade, ambos foram multados, mas não especificou os valores. "O juiz da 6ª Zona Eleitoral entendeu que houve a prática de abuso de poder econômico e uso indevido de bens e serviços públicos com finalidade eleitoral durante o pleito municipal de 2024 no município de Choró/CE", versa. O município é palco de instabilidade política, que culminou na fuga de Bebeto Queiroz, na esteira de investigações da Polícia Federal (PF) sobre suspeita de desvio de verbas, envolvendo emendas parlamentares, em diversos municípios cearenses para esquema de compra de votos. Bebeto está foragido desde o final do ano passado e a cidade é gerida pelo prefeito interino Paulinho, também do PSB, que foi eleito vereador em 2024 e exerceria a função de presidente da Câmara Municipal. Na decisão, o juiz aponta a “centralidade” de Bebeto no esquema e que a análise do inquérito conduzido pela PF aponta o prefeito eleito como “ponto de articulação política e financeira da organização, comandando repasses, coordenando candidaturas em outros municípios e determinando ações de influência sobre o eleitorado”. Na sequência, argumenta que “a convergência de elementos documentais, financeiros, testemunhais e telemáticos colhidos nos autos não deixa dúvidas de que o investigado liderava, com domínio de fato, um esquema de captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico e uso indevido de estruturas públicas, comprometendo a lisura do pleito municipal de 2024 no município de Choró”.

Com isso, o juiz ratifica decisão liminar anterior que suspendeu a diplomação dos investigados; condena Bebeto e Bruno “à sanção de inelegibilidade por oito anos subsequentes às Eleições de 2024” e aplica aos investigados a multa no valor de R$ 53,2 mil em razão do “uso indevido de bens e serviços públicos com finalidade eleitoral”. Além disso, a decisão aponta favoravelmente pela cassação dos diplomas expedidos em favor dos eleitos diante da “gravidade das condutas apuradas nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que comprometeram a legitimidade do pleito de 2024”, e determina a realização de novas eleições no município de Choró, diante da anulação dos votos dados à chapa eleita e da “caracterização de prática abusiva por ambos os candidatos, o que impossibilita a manutenção do resultado eleitoral originário”. Por fim, o juiz oficia a Presidência do TRE-CE para conhecimento da sentença e para que proceda com os atos necessários para a realização de novas eleições na Cidade de Choró.



Seis prefeitos cassados no Ceará No Ceará, somando a nova decisão relativa a Choró, chega a seis o número de municípios em que os gestores eleitos em 2024 foram cassados. Desde janeiro de 2025, quando os prefeitos tomaram posse, o Ministério Público Eleitoral (MPE) tem investigado irregularidades nas campanhas eleitorais de 2024. A maioria das denúncias foi encabeçada por membros da oposição e variam entre supostos abusos de poder econômico e político, uso da máquina pública de forma indevida ou envolvimento em compra de votos. Apesar de cassados, os gestores seguem nos cargos após recorrerem a instâncias superiores ou apresentarem recursos. Veja abaixo detalhes da situação dos outros cinco municípios:

Barroquinha Em decisão mais recente, no final de março, o prefeito de Barroquinha, Jaime Veras (PSD), a vice-prefeita Carmem Lúcia (PSD) e cinco vereadores do PSD tiveram seus diplomas cassados por irregularidades na destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O MPE requereu a cassação do prefeito, assim como da vice-prefeita duas vezes. A decisão de fevereiro de 2025, seria em relação à utilização de recursos que deveriam ser destinados exclusivamente a candidaturas negras e que teriam sido desviados para candidatos brancos nas eleições de 2024. Em dezembro de 2024, quando MPE já tinha pedido a cassação de ambos por abuso de poder político e econômico. Entre as irregularidades apontadas, estava a distribuição de eletrodomésticos para os eleitores, como geladeiras e airfryers. A Justiça, no entanto, negou a cassação e aplicou uma multa.