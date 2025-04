Fraude à cota de gênero: Justiça eleitoral de Juazeiro do Norte cassa mandatos de três vereadores

A ação foi movida pelo diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que alegou uso de candidaturas femininas fictícias por parte dos partidos PSDB, Mobiliza e PL. De acordo com a sentença, as legendas teriam lançado candidaturas apenas para cumprir a exigência legal de 30% da participação feminina nas chapas proporcionais.

Ao fim da sessão da Câmara de Juazeiro do Norte, que ocorreu na última quinta-feira, 10, os parlamentares se pronunciaram em coletivo. Lukão afirmou estar surpreso com a decisão e ressaltou que o Ministério Público havia dado o parecer favorável à sua candidatura.

A Justiça identificou indícios como ausência de campanha, número reduzido de votos e falta de preparo das datas. Um dos casos destacados é o de Jovelina Carvalho, do Mobiliza, que obteve sete votos. A decisão considerou que ela não realizou campanha efetiva e apresentou dificuldades de comunicação ao ser ouvida. E, apesar do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral pela manutenção dos mandatos, o juiz optou por acatar os argumentos da acusação.

"Foi uma surpresa muito grande, porque o Ministério Público falou claramente que não tinha nenhuma prova de que as mulheres do meu partido fizeram algo de errado. Pelo contrário, tinha prova suficiente, mais de 20 páginas de provas. Elas foram lá no dia da audiência, falaram pro juiz, provaram que fizeram campanha. Eles vieram falar sobre a questão da minha votação ter sido muito expressiva e a votação delas ter sido baixa. Eu não tenho culpa com isso. Por quê? Porque eu não sou dono de partido. Eu não estou à frente de partido nenhum", afirmou à Rádio O Povo CBN Cariri.

Já Badu também manifestou surpresa e disse que vai recorrer para tentar reverter a cassação. "O sentimento é de surpresa mesmo, porque é poucas vezes que um juiz não acompanha uma decisão do Ministério Público. E no nosso caso aconteceu. O Ministério Público deu (parecer) favorável ao nosso mandato e o juiz, por entendimento dele, achou melhor cassar. Para tranquilizar nossos eleitores e o povo de Juazeiro, nós vamos manter no cargo. Nós vamos recorrer, vamos recorrer para Fortaleza e até à 3ª instância nós nos mantemos no cargo", afirmou.

Boaz das Rotatórias declarou que respeita a decisão judicial, mas que também vai recorrer. "Nosso partido está muito tranquilo em relação a isso. Respeitamos muito a Justiça, a decisão do juiz, é o seu entendimento, mas sabemos que a gente pode recorrer. Nós vamos recorrer, continuamos no mandato e confiamos em Deus e na Justiça para que a gente possa mudar o entendimento e continuar o nosso trabalho. Nosso trabalho tem sido feito diuturnamente em prol da população do Juazeiro, diferentemente de outras pessoas aí, que inclusive entraram com essa ação, né? Estão insatisfeitos. Mas é do mundo político, a gente sabe que nunca ia ser fácil, mas confiamos em Deus e também na Justiça, que a justiça será feita e a gente vai poder cumprir o mandato que o povo nos outorgou", explicou.