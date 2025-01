Moraújo: MP pede cassação de prefeito, vice e vereadora por compra de votos

Prefeito de Moraújo, Ruan Lima, e vice Ana Sara tiveram pedido de cassação por parte do MPE / Crédito: Instagram/Ruan Lima

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu à Justiça a decretação de inelegibilidade e cassação dos diplomas do prefeito de Moraújo, Ruan Lima (PSD), da vice-prefeita Ana Sara (PSD) e de uma vereadora cujo nome não foi informado, todos eleito no pleito de 2024. De acordo com a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) ingressada pela Promotoria da 64ª Zona Eleitoral, eles são acusados de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio (compra de votos).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo as investigações, também estão envolvidos no esquema o pai do prefeito, Alex Lima, e outros cinco cabos eleitorais. Alex foi indicado pelo filho como secretário de Assuntos Institucionais do município.

Os valores oferecidos aos eleitores variavam de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil e eram parcelados. Em alguns depoimentos, testemunhas relataram que foram perseguidas e pressionadas a devolver a quantia quando retiraram o apoio aos candidatos. Segundo as investigações, o pai do prefeito também estava envolvido na compra de votos. Apreensões O MP instaurou dois procedimentos para apurar os fatos: um Procedimento Investigatório Criminal e um Procedimento Preparatório na esfera cível-eleitoral. Com autorização judicial, foram realizadas buscas e apreensões nas residências dos investigados, resultando na coleta de diversos aparelhos telefônicos, documentos e outros itens. Parte dos aparelhos já teve os dados analisados, revelando evidências de abuso de poder econômico e compra de votos. Depoimentos e provas indicam um esquema organizado de captação ilícita de sufrágio, com o objetivo de influenciar indevidamente o resultado das eleições.

A Aije pede a citação do prefeito, da vice e de mais seis pessoas pela prática de abuso de poder econômico; a cassação dos diplomas do prefeito, da vice e de uma vereadora devido ao benefício ilícito obtido com a prática de abuso de poder econômico; e a aplicação de multa aos três políticos, variando de R$ 1.064,10 a R$ 53.205,00. Prefeito nega acusações Procurado por O POVO, o prefeito Ruan Lima afirmou, por nota enviada pela assessoria de imprensa, que não foi formalmente notificado sobre qualquer pedido de cassação pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). "No entanto, reafirmo minha total disposição em colaborar com as autoridades e fornecer todas as informações necessárias para o completo esclarecimento dos fatos", afirma. Ruan diz ainda ter conduzido a campanha de "forma limpa, ética e transparente" e conclui ainda que a 'verdade prevalecerá'.

