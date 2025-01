Moraújo: prefeito defende nomeações de noiva e pai e diz que eles doarão salários

Prefeito Ruan lima e Leticia Osterno estão noivos desde março de 2024 / Crédito: Reprodução/Instagram do prefeito

O prefeito da cidade de Moraújo, Ruan Lima (PSD), defendeu a indicação da noiva - estudante de medicina - e do pai para cargos de secretários municipais em sua gestão, afirmando ainda que ambos doarão seus salários à Prefeitura. Em nota enviada ao O POVO, o prefeito afirmou que as nomeações "ocorreram de acordo com a legislação vigente, sem qualquer prática irregular ou abusiva, cumprindo, inclusive, os entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF)".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sobre o pai, Alex Lima, nomeado secretário de Assuntos Institucionais, Ruan afirma que ele é "empresário experiente e de reconhecido sucesso na iniciativa privada". O prefeito explica ainda que o exercício do cargo "será voluntário e seus vencimentos serão integralmente doados ao Município" com o objetivo de "financiar projetos sociais, como a construção de moradias populares".

Anúncio de Alex como secretário Crédito: Prefeitura de Moraújo Anúncio de Leticia como secretária Crédito: Prefeitura de Moraújo

Leia a nota na íntegra:

A respeito de informações sobre o Município que estão circulando na imprensa, a Prefeitura Municipal de Moraújo vem a público esclarecer que: As recentes nomeações para o secretariado municipal – todas elas – ocorreram de acordo com a legislação vigente, sem qualquer prática irregular ou abusiva, cumprindo, inclusive, os entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF). Sr. Alex Lima, empresário experiente e de reconhecido sucesso na iniciativa privada, foi convidado para assumir a Secretaria Municipal de Relações Institucionais após a criação da pasta, formalizada pela aprovação do Projeto de Lei nº 01/2025, na Câmara Municipal. O exercício do cargo será voluntário e seus vencimentos serão integralmente doados ao Município com o objetivo de financiar projetos sociais, como a construção de moradias populares.

A Sra. Letícia Luna, estudante do último período de Medicina, primeira-dama do Município, foi nomeada Secretária de Saúde com o propósito de contribuir para a melhoria dos serviços públicos de saúde, cumprindo um importante papel para o bom andamento da gestão pública. Letícia possui experiência em práticas hospitalares e tem conhecimento amplo do município. O exercício do cargo também será voluntário com os mesmos fins sociais. A gestão municipal, que começa agora, liderada pelo prefeito Ruan Lima, reforça seu compromisso com a legalidade, a ética e o interesse público, destacando que as nomeações baseiam-se em critérios técnicos e políticos, sempre priorizando o bem-estar da população de Moraújo. Atenciosamente,