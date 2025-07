Elmano diz ser normal haver insatisfeitos quando chapa for formada para 2026: 'Parte do jogo'

Governador justifica adiar a definição da chapa para as eleições do ano que vem. Ele reconhece que ter uma aliança mais ampla torna a situação "mais complexa", mas considera este um problema bom

"Gente insatisfeita numa aliança ampla eu diria que faz parte do jogo. Eu acho que nós temos que dialogar, ter muita franqueza, manter respeito uns com os outros e ter calma para avaliar e decidir as coisas na hora certa".

Ele mencionou que mudanças de cenário podem ocorrer. "Porque muita coisa acontece até a hora da decisão. E às vezes você quer decidir cedo e tem coisas que acontecem depois e muda toda a decisão que você teria tomado", disse em conversa com jornalistas na Redação do O POVO.

Pela base aliada, são mais pré-candidatos do que as duas vagas disponíveis. José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Cid Gomes (PSB) e Júnior Mano (PSB).