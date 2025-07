Ceará: Elmano anuncia reforço com 174 novos policiais a partir de agosto

O governador do Estado do Ceará , Elmano de Freitas , anunciou nesta quinta-feira, 10, o reforço policial nas ruas do Estado a partir do mês de agosto. Ao todo, serão 174 novos policiais nas ruas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Adesão de mais profissionais por meio de quatro concursos

Em uma publicação nas redes sociais, o chefe do executivo estadual também confirmou a adesão de 2.050 profissionais de segurança por meio de quatro concursos. Confira abaixo:

No domingo, 13, acontecem as provas do concurso de soldado para Polícia Militar do Ceará (PM), com 1.000 vagas.

No dia 3 de agosto, será realizado o concurso de Oficial Investigador da Polícia Civil, com 500 vagas disponíveis.

Já no dia 24 do mesmo mês, acontecem as provas do concurso para os Corpo Militar dos Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE), com 450 vagas.