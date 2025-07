Trump volta a defender 'grande' Bolsonaro e pede que deixem ex-presidente em paz

As declarações de Trump e de outras autoridades da gestão tem incomodado o governo brasileiro, que enxerga a atitude como ataque à soberania do País

"Deixem o Grande ex-presidente do Brasil em paz. CAÇA ÀS BRUXAS!!!", escreveu o presidente americano em sua rede social Truth Social. A mensagem citou a primeira publicação de Trump em defesa de Bolsonaro, publicada na segunda-feira, 7. Na ocasião, Trump escreveu que as ações judiciais contra Bolsonaro são ataques políticos e que o Brasil está fazendo algo "terrível" contra o ex-presidente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nova publicação, nesta terça-feira, 8, o americano classificou novamente as investigações contra Bolsonaro como "caça às bruxas" e pediu que ele seja deixado em paz. Foi a segunda vez em dois dias que Trump saiu em defesa do brasileiro.

A pressão exercida pelos Estados Unidos é a principal aposta do para evitar uma condenação de Bolsonaro, que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) pela acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado após ser derrotado na eleição presidencial de 2022.

Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se licenciou do mandato para morar permanentemente nos Estados Unidos e tentar articular sanções do governo americano ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da ação. Na quinta-feira, Moraes prorrogou por 60 dias inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar a atuação de Eduardo perante o governo americano.

"Quase meia-noite no Brasil e Donald Trump voltou a postar denunciando a lawfare contra Jair Bolsonaro. Caça às bruxas!", escreveu Eduardo Bolsonaro. Lawfare é um termo utilizado nos Estados Unidos para descrever a utilização do sistema jurídico para atacar adversários.

