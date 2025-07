MP recomenda exoneração de secretários em Pacujá; um deles é ex-prefeito cassado

O Ministério Público do Ceará (MPCE), recomendou que a Prefeitura de Pacujá exonere três pessoas que, atualmente, ocupam os cargos comissionados de chefe do Gabinete do Município, de secretária de Administração e Finanças e de controlador-geral do Município.

A orientação da promotoria de justiça vinculada de Pacujá tem alicerces no fato de que o chefe de gabinete e a secretária terem sido condenados por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pela prática de captação ilícita de sufrágio (compra de votos), além de abuso do poder econômico.