Cassado em 2022, prefeito de Pacujá volta ao cargo após decisão do TSE

"Decisão contrária, aliás, tornaria sem efetividade eventual êxito recursal de assunção da Chefia do Executivo local pelo Peticionante, mesmo quando comprovada, em juízo de cognição sumária, a sua probabilidade", escreveu o ministro na decisão.

No documento, o ministro argumentou que, em prestigio ao resultado das urnas, mostra-se eficaz, neste momento, o retorno do prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020.

Voltam ao cargo após mais de um ano afastados o prefeito de Pacujá , Raimundo Filho (PDT), e o vice-prefeito, José Silva de Abreu (eleito pelo PSL). O retorno imediato foi autorizado pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, em decisão emitida neste sábado, dia 30.

As informações obtidas na investigação “(...) um esquema envolvendo captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico por parte do candidato a prefeito Raimundo Rodrigues de Sousa Filho, seu vice José Silva de Abreu, vereadores de seu partido e familiares, em troca de vários benefícios aos eleitores, tais como: compra de passagens aéreas, entrega de materiais de construção, depósito de valores, entrega de dinheiro em espécie, dentre outros (...)”.

"Hoje, celebramos a vitória da esperança sobre a adversidade, da união sobre a divisão, da reconstrução sobre os obstáculos e a perseguição. A fé nos guiou e a justiça prevaleceu. Este não é apenas o nosso retorno, é o renascimento do Pacujá que nunca deixou de acreditar. Este é o nosso momento, o momento em que o povo se une e diz com orgulho: O povo voltou", afirmou o prefeito.

O gestor comemorou a decisão pelas redes sociais e compartilhou imagens sendo recepcionado por moradores do município em uma carreata acompanhada de um paredão de som.

O ministro determinou ainda que fosse comunicado com urgência a Câmara Municipal de Pacujá e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), para que a decisão seja cumprida imediatamente.

Com isso, ele suspendeu os efeitos da decisão anterior que os afastava do cargo.

O município chegou a ter novas eleições suplementares marcadas para o dia 5 de fevereiro deste ano, mas foi suspensa pelo TSE. ]

A suspensão acontece até o julgamento do mérito do recurso colocado pelo prefeito e pelo vice na Corte do TSE. A justificativa foi para manter a "segurança jurídica bem como à estabilidade das relações locais".

O prefeito foi eleito como o mais jovem gestor do Ceará aos 23 anos, com 52,80% dos votos válidos. Ele é filho de dois ex-prefeitos do município, Raimundinho Caburé e Lucivane Souza.