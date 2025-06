Prefeitura de Ipueiras devolverá R$ 1,3 milhão a Fundo da Seguridade Social após acordo com MPCE

Prefeitura de Ipueiras terá que devolver R$ 1,3 milhão ao Fundo da Seguridade Social após acordo com o MPCE por uso indevido de recursos

A Prefeitura de Ipueiras, município a 304 quilômetros de Fortaleza, deve devolver mais de R$ 1,3 milhão ao Fundo Municipal da Seguridade Social (FMSS), por acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) firmado em 18 de junho e divulgado nesta quarta-feira, 24.

De acordo com o Ministério Público, a Prefeitura de Ipueiras expediu a portaria nº 119/2023 que previa efetuar os pagamentos com recursos do Fundo a servidores que ainda estavam passando pelo processo de aposentadoria.