Federação com Republicanos tornaria MDB partido 'mais atraente do Ceará', diz deputado

"Há uma grande possibilidade de uma federação com o Republicanos. Se isso acontecer, eu acredito que nós vamos virar o partido mais atraente do Ceará. Eu digo atraente para que as pessoas possam se filiar, para serem candidatos a deputado estadual ou a federal", disse.

A declaração foi dada ao O POVO durante evento promovido pelo MDB Ceará, realizado no último dia 27, em Fortaleza. Danniel, que é sobrinho do deputado federal e presidente do MDB cearense, Eunício Oliveira, disse que a candidatura do tio ao Senado é prioridade do partido no ano que vem.

Com ou sem a federação, os partidos políticos buscam formas de ampliar as bancadas na Câmara e no Senado Federal. Para Danniel, as expectativas do MDB já são boas e, caso haja mesmo a federação com o Republicanos, ficarão ainda melhores.

"Acredito que, a preço de hoje, sem federar com o Republicanos, nós já estamos trabalhando para ter, com muita tranquilidade, três deputados federais eleitos. Estaduais, nós temos três. Com muita tranquilidade, a gente faria quatro. E, se federar, acredito que a gente vai trabalhar para seis", projetou.