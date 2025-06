MDB promove encontro em Fortaleza com presença de Aldo Rebelo mirando eleições de 2026

Aldo Rebelo / Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

O encontro regional com foco na discussão dos rumos políticos e sociais do Brasil será realizado nesta sexta-feira, 27, em Fortaleza. A iniciativa faz parte do projeto “O Brasil Precisa Pensar o Brasil” e é organizada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG).

A solenidade será realizada às 18 horas, no Auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e contará com a presença de políticos, especialistas e representantes da sociedade civil. A proposta é reunir diferentes setores para discutir temas estruturantes e propor caminhos para o desenvolvimento do país.



No Ceará o MDB reivindica uma das duas vagas ao Senado na chapa a reeleição do governador Elmano de Freitas. O indicado do partido para disputar a vaga é o ex-senador Eunício Oliveira. As vagas são ainda pretendidas por várias forças da base governista, como PT, PSB e Republicanos. LEIA TAMBÉM | Eunício diz que preferência do MDB em 2026 será disputar vaga no Senado Entre os temas centrais do encontro estão reforma política, governança, capital humano, meio ambiente, desenvolvimento econômico, políticas sociais e segurança pública. Esses eixos serão discutidos em painéis e mesas temáticas, com o objetivo de gerar propostas concretas para compor o documento final do MDB.

A culminância do processo ocorrerá nos dias 21 e 22 de outubro, em Brasília, com um encontro nacional. Nessa ocasião, será consolidado um documento programático com as contribuições dos encontros regionais e virtuais, que embasará o posicionamento do MDB nas eleições presidenciais.



Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados e coordenador do projeto, é um dos nomes confirmados no evento de Fortaleza. Com passagem por diversos ministérios e cargos públicos, Rebelo tem defendido uma plataforma de diálogo amplo e de articulação entre diferentes visões sobre o país.

Outro participante de destaque será José Fogaça, presidente do Conselho Editorial da FUG e ex-prefeito de Porto Alegre. Fogaça possui experiência legislativa no Congresso Nacional e tem atuado como articulador político no processo de construção do programa nacional do MDB.

Segundo os organizadores, os encontros regionais são fundamentais para captar as especificidades de cada estado e promover um diagnóstico mais fiel da realidade brasileira. A proposta é integrar visões locais em um plano nacional coeso e viável, com foco na democracia e na inclusão social.