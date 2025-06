Governo Elmano prevê R$ 4,6 bilhões para investimentos em 2026, quando buscará reeleição

Sampaio é líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo ele, os valores previstos para o orçamente de 2026 se referem a áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança hídrica, além de projetos em parceria com o governo federal.

O Governo do Ceará apresentou a proposta orçamentária para 2026 com previsão de R$ 4,6 bilhões em investimentos. A informação foi detalhada pelo deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), à rádio O POVO CBN, na quarta-feira , 25.

Além dos novos hospitais, está prevista a ampliação do Hospital Universitário, que funciona em Fortaleza. O governo também cita a manutenção de programas voltados à atenção básica, como apoio a centros de saúde municipais e investimentos em equipamentos. As ações compõem o eixo de saúde pública do orçamento de 2026.

Na área da saúde, estão previstos novos hospitais regionais em Baturité, Crateús, Iguatu e Itapipoca. Essas unidades devem complementar os serviços já oferecidos em Juazeiro do Norte, Sobral, Quixeramobim e Limoeiro do Norte. “O Ceará está vivendo a maior ampliação da sua rede hospitalar da história”, declarou o deputado.

“A nossa previsão é que o Ceará continue crescendo acima da economia nacional”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, o orçamento segue rigorosamente metas de responsabilidade fiscal e prioriza investimentos com capacidade de gerar emprego e atrair capital privado. O governo aponta que o Estado teve em 2024 a menor taxa de desemprego do Nordeste.

A proposta contempla também 43 novos centros de educação infantil, em parceria com municípios. “Você sabe que aí reside a base da educação. Uma criança que frequenta uma creche aprende tudo com mais facilidade”, disse o deputado. As creches atenderão crianças de zero a cinco anos em tempo integral.

Na educação, o Estado planeja universalizar o ensino médio em tempo integral com a construção de mais 32 escolas. “Todos os jovens cearenses terão acesso a uma escola de qualidade, com excelente infraestrutura”, afirmou Sampaio. A jornada estendida inclui alimentação, atividades culturais e práticas esportivas.

Entre os projetos estruturantes está a ampliação do Eixão das Águas, voltado à segurança hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza e do Porto do Pecém. “Essa obra garante abastecimento para o complexo industrial e para a agricultura no Vale do Jaguaribe”, explicou o parlamentar. O projeto é realizado com recursos próprios e federais.



Outro investimento citado é o Canal do Salgado, que deve beneficiar regiões do Cariri e parte do centro-sul do Estado. O deputado afirmou que mais de cinco milhões de cearenses devem ser atendidos diretamente ou indiretamente pela obra. O projeto busca minimizar os efeitos da estiagem e ampliar o acesso à água potável.