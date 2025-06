Elmano diz que 'não seria novidade' PT disputar tanto governo como Senado, mas quer adiar debate

Governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes / Crédito: FERNANDA BARROS

Questionado sobre a formação da chapa nas eleições de 2026, o governador Elmano de Freitas (PT) lembrou que já houve eleições em que o Partido dos Trabalhadores (PT) encabeçou as principais candidaturas, ao mesmo tempo em que houve pleitos nos quaisfoi formada uma chapa com peças de outros partidos. "Em 2022, eu fui candidato a governador pelo PT, o candidato a senador foi o Camilo (Santana) pelo PT. Nós tivemos os dois, então não seria nenhuma novidade, mas não é esse o tema".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O governador destaca que a atual vice é Jade Romero, cujo partido também pleiteia candidatura ao Senado, para o deputado federal Eunício Oliveira. "Evidentemente, a minha vice é do MDB, não é?" Elmano recorda ainda dos cenários de 2014 e 2018, quando o PT não teve espaço além da candidatura a governador. "Em outro momento, Camilo foi candidato a governador com outros candidatos a senador, que nenhum era do PT". Ele enfatiza, então, a conjuntura política de cada ano. "Cada eleição é um processo. Cada eleição tem suas circunstâncias. Vamos deixar chegar o momento de 26", afirmou, durante evento de lançamento da Galera da Liberdade, no Palácio da Abolição. O governador recordou que a candidatura dele próprio para a eleição de 2022 foi definid apenas pouco tempo antes da campanha. "Eu fui candidato a governador por uma circunstância política ocorrida, faltando cinco meses para a eleição. Eu era candidato a deputado estadual. Então, tanta coisa acontece, eu acho que é precipitado. Nós queremos antecipar um debate que, de fato, ele só deve ser decidido lá para junho do ano que vem", relembrou.

"Tem muito tempo ainda, a gente está muito preocupado hoje em resolver os problemas do Estado, entendeu? Agora, a oposição não está, boa parte da oposição não está, não tem muito o que fazer nesse momento e fica só falando em política de manhã, tarde, noite, café, jantar, só fala em política. Então, nós estamos preocupados em resolver os problemas do estado", considerou. No momento certo Para o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do governo Elmano na Assembleia, ainda é cedo para definir se o PT irá encabeçar ou não as principais candidaturas para 2026. "No momento oportuno, nós vamos sentar solidariamente com todos os partidos da base e fazer uma discussão franca e em torno da sustentabilidade desse projeto. E, é óbvio que é legítimo que todos os partidos, incluindo o próprio PT, apresentem os seus quadros. É muito bom para uma aliança ter quadros, a quantidade de quadros que nós temos, com capacidade eleitoral e política de disputar o Senado. Isso é uma prova da força dessa aliança. E a força dessa aliança é uma decorrência da capacidade das lideranças que a conduzem. Então, não tenho a menor dúvida que o governador Elmano, o ministro Camilo, o senador Cid, o prefeito Evandro e as direções partidárias terão a habilidade necessária para construir a chapa no momento certo", explicou.