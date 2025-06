Vereadores suplentes do partido de Capitão Wagner são base de Evandro

Márcio foi nomeado secretário da Regional 10 pelo prefeito em arranjo liderado pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), aliado do PT no Ceará, para que o primeiro suplente de vereador do partido, René Pessoa, seu neto, assume a vaga no Legislativo.

Já mais recentemente, Soldado Noélio, este opositor mais convicto do prefeito Evandro, tirou licença para tratar de assuntos particulares, dando lugar ao segundo suplente do União Brasil, Tam Oliveira, irmão do ex-deputado federal Vaidon Oliveira (Solidariedade). Tam fez campanha para o petista eleito e integra sua base.

Com isso, a bancada do União Brasil na Câmara de Fortaleza faz parte em sua totalidade o arco de alianças a gestão de Evandro. Com esta configuração atual, a base conta com 33 dos 43 vereadores.

O partido oficializou uma federação com o Partido Progressista (PP) que formará para 2026 uma das maiores potências visando as eleições. O bloco União Progressista se articula para enfrentar o PT na disputa pelo Governo do Ceará, liderado por Capitão Wagner e com a possível filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio, atualmente sem partido.