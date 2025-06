Ceará: siglas menos expressivas ainda analisam se terão candidatura ao governo em 2026

Eleições ocorrem em outubro do ano que vem e partidos já discutem quais rumos tomarão. / Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Partidos com menor representação política nos espaços de poder ainda devem aprofundar debates internos para, então, definir se terão candidatos ao cargo de governador do Ceará nas eleições gerais de 2026 ou se apoiarão nomes vinculados outras legendas. Partidos como PCB, PSTU, Psol e Solidariedade ainda não fecharam a questão. Chico Malta (PCB), que foi escolhido como candidato do partido ao Governo do Ceará em 2022 e à Prefeitura de Fortaleza em 2024, disse que a legenda ainda dialoga internamente, mas admitiu tendência de ter um nome para representar o projeto. “Ainda estamos nesse debate sobre as eleições de 2026, mas a tendência atual é de lançar candidatura própria”, pontuou.