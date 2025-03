Com fusão entre Podemos e PSDB, Bismarck crê em tucanos na base de Elmano

Podemos e o PSDB aprofundam negociações para uma fusão entre os partidos e, assim, criarem uma sigla de médio porte, visando fortalecimento para as eleições de 2026. No Ceará, contudo, há um desafio de fazer com que a agremiação seja base do governador Elmano de Freitas (PT).

O deputado federal licenciado para ser secretário do Turismo da gestão petista, Eduardo Bismarck, hoje no PDT, mas de "malas prontas" para o Podemos, aposta em diálogo. A sigla é presidida no Estado pelo seu pai, Bismarck Maia.