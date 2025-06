Federação entre PRD e Solidariedade será base de Elmano, garante Vaidon

Vaidon Oliveira, ex-deputado federal / Crédito: Agência Câmara

O Partido Renovação Democrática (PRD) fará uma federação com o Solidariedade, visando as eleições para 2026. A agremiação integrará a base do governador Elmano de Freitas (PT), segundo disse o ex-deputado federal Vaidon Oliveira.

"Continua na base do Governo. O Solidariedade não tem nem vereador, o PRD tem três vereadores, mas ninguém mexe nada. Continua como está", disse ao O POVO.