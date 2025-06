Célio destina R$ 10 milhões em emendas à Secretária de Proteção Animal, do aliado Erich Douglas

A Secretaria da Proteção Animal do Governo do Estado recebeu R$ 10 milhões em emendas parlamentares apresentadas pelo deputado federal Célio Studart (PSD). O deputado foi o primeiro titular da pasta, que comandou até o começo do ano passado, em meio a períodos de afastamento. O atual titular, efetivado no começo deste ano, é o vereador licenciado Erich Douglas (PSD), ex-assessor e aliado de Célio.

"Parte do montante será direcionada à realização de mais castrações, evitando a superpopulação de animais e, consequentemente, o sofrimento de muitos deles. Além disso, a distribuição de ração e coleiras antiparasitárias para famílias de baixa renda também será intensificada, garantindo que os tutores tenham condições de cuidar adequadamente de seus animais”, destaca o secretário Erich Douglas.