Governo do Estado abre seleção de projetos para circulação internacional por meio do programa Ceará Criativo; inscrições acontecem em abril

O Governo do Estado do Ceará irá selecionar cinco projetos artísticos para circulação internacional. As inscrições são até 10 de abril e devem ser feitas por meio do Mapa Cultural.

A ação faz parte do programa “Ceará Criativo - Programa de Circulação e Difusão da Cultura e das Artes Cearenses”, realizado através da Secretaria de Cultura em parceria com o Instituto BR.