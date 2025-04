Governo do Estado e Unifametro realizam o primeiro vestibular para indígenas no Ceará

VEJA TAMBÉM| Governo do Estado lança painel para monitorar crimes contra os povos indígenas do Ceará

A Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará (Sepince), em parceria com a Unifametro , promoveu o primeiro vestibular exclusivo para povos indígenas do Estado. A prova, realizada no dia 3 de abril deste ano pela instituição de ensino, contemplou três estudantes indígenas com bolsas integrais.

A iniciativa representa um marco no desenvolvimento do ensino superior privado no Ceará.

O vestibular se destacou por adotar critérios mais inclusivos, pensados especialmente para os povos indígenas. A seleção, feita por meio de uma única redação, permitiu que os candidatos expressassem suas vivências e perspectivas culturais.

Realizada no campus Jacarecanga, em Fortaleza, a prova resultou na aprovação de Maria Islaine da Silva Lima, do povo Anacé, para o curso de Medicina Veterinária; Jadhy dos Santos Amancio, também do povo Anacé, para o curso de Pedagogia; e Thaís Sousa, do povo Pitaguary, para o curso de Direito.

Buscando integrar os saberes acadêmicos aos conhecimentos tradicionais, o projeto visa formar novos profissionais para atuarem tanto dentro quanto fora de suas comunidades.