Oposição recebe dirigente do Cidadania, sigla independente e com parlamentares governistas

Café da oposição ocorreu desta vez no gabinete do deputado Queiroz Filho, na Alece / Crédito: Joana Sales/Assessoria Queiroz Filho

O gabinete do deputado estadual Queiroz Filho (PDT) foi o local escolhido para o café da oposição desta quarta-feira, 11, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Parlamentares da Casa que fazem oposição ao governo Elmano (PT) receberam desta vez Alexandre Pereira, presidente estadual do Cidadania e ex-secretário de Turismo e de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. O turismo no Ceará foi a temática da vez, em encontro avaliado pelos deputados como mais técnico do que os anteriores, que por exemplo já recebeu o ex-governador Ciro Gomes e o ex-secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Além de Alexandre, estiveram presentes no evento desta manhã os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil), Queiroz Filho (PDT), Alcides Fernandes (PL), Dra. Silvana (PL), Lucinildo Frota (PDT), Carmelo Neto (PL), Cláudio Pinho (PDT) e Felipe Mota (União Brasil). Reunião muito rica Alexandre Pereira avaliou como muito rica a reunião desta manhã. "Os deputados estavam muito atentos, fizeram muitas perguntas sobre o turismo de forma geral. Acaba que tratamos do turismo em Fortaleza, no Ceará e até de questões nacionais e internacionais", explicou ao O POVO.

Café da Oposição, 11/06/2025 Crédito: Joana Sales/Assessoria Queiroz Filho Cidadania aderiu à oposição? O ex-deputado, porém, explica que a participação no evento não significa que o Cidadania, por ele presidido no Estado, tenha aderido ao movimento oposicionista. "A maioria ali são amigos meus de longa data, que conheçom há muito tempo da política. Queiroz (Filho), Antônio Henrique, Reginauro... Me convidaram enquanto técnico, queriam entender um pouco mais do turismo no Ceará", explicou o ex-secretário. Situação do Cidadania Alexandre explicou ao O POVO como está a situação do Cidadania, local e nacionalmente. Segundo ele, o partido mantém no Ceará uma postura de independência, sem cobrar de seus afiliados postura A ou B. "Temos uma deputada estadual (Luana Régia) que vota com o governo, na Câmara de Fortaleza temos um vereador (Professor Enilson) que é vice-líder do Evandro, mas o partido em si mantém uma postura independente", explicou.