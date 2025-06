Reuniões da oposição fizeram governistas anteciparem discussão para 2026, avaliam deputados

Os constantes encontros que vêm sendo realizados pela oposição no Ceará já causam reação no Governo do Estado, antecipando discussões acerca da eleição de 2026, algo que governistas não queriam fazer por agora. Pelo menos é assim que parlamentares oposicionistas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) enxergam a reunião entre as principais lideranças governistas, no último sábado.

"Eu acho que já é um reflexo, não é? A oposição começou a mostrar realmente unidade, se organizou para isso e o governo está, apesar de negar, como alguns interlocutores do governo negam que haja um incômodo com essa frente ampla de oposição, conseguindo colocar na mesma mesa opositores históricos, que conseguiram colocar questões pontuais de lado, em nome de um projeto único para o Estado do Ceará. E aí o governo mostra que sentiu sentiu essa pressão, não é?", afirmou o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) ao O POVO.