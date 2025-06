Oposição pede a Aldigueri espaço para discursos, mudança em votações e reabertura de galerias

Oposição se reúne com Romeu Audigueri, presidente da Assembleia Legislativa / Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), recebeu nesta terça-feira, 10, deputados do bloco de oposição da Casa. O encontro “institucional”, como ressaltou o presidente, girou em torno de mudanças nas inscrições dos parlamentares nas sessões, além do fim de alguns regimentos que são resquícios da pandemia de Covid-19. “A pauta aqui é institucional”, ressaltou o presidente Aldigueri, que faz parte da base do governo Elmano (PT), quando questionado se houve na reunião alguma discussão sobre as eleições de 2026.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

“Essa nossa reunião aqui é para aproximar, para a gente fazer um esforço de pautar os requerimentos que não são consensuais (...). Pedir ao líder do governo para sentar com os deputados da minoria e destacar os requerimentos para chegar em um bom tempo. Se não chegar, nós vamos colocar em votação e exercitar a democracia”, comentou o presidente. O encontro reuniu líderes da oposição no Ceará, como o deputado líder do PL no Estado, Carmelo Neto (PL). Nomes do Partido Liberal e do União Brasil integraram a mesa.

O deputado Sargento Reginauro (União Brasil) comentou que o encontro já era uma agenda que já estava no plano da oposição. “A gente precisa, claro, conversar com o presidente, algumas questões da oposição que estão ficando pendentes, estão ficando represadas. Requerimentos, projetos”, disse. Ele continuou: “E é natural, nós temos um presidente que foi eleito por quase todo o colegiado, inclusive por votos da maioria da oposição, então é natural que nós cobremos o nosso presidente que de fato se garanta os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas a todos os parlamentares”. FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.06.2025: Oposição se reúne com Romeu Audigueri, presidente da Assembleia. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.06.2025: Oposição se reúne com Romeu Audigueri, presidente da Assembleia. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.06.2025: Oposição se reúne com Romeu Audigueri, presidente da Assembleia. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.06.2025: Oposição se reúne com Romeu Audigueri, presidente da Assembleia. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.06.2025: Oposição se reúne com Romeu Audigueri, presidente da Assembleia. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Mudanças nos regimentos internos Foram discutidos os acessos de inscrições para falas dos parlamentares na Casa, que hoje é priorizada conforme ordem de submissão no dia. “Nós já pautamos na mesa diretora, conversamos, há um consenso nos deputados da base, eu chamei para conversar os deputados da oposição, para nós fazermos uma mudança no regimento interno”, afirmou o presidente. “Vamos convocar uma reunião da mesa diretora ampliada com o colégio de líderes para a gente fazer a modificação para mudar as inscrições, para fazermos 15 por dia, que dá 45 inscrições em três dias, como é hoje, mas de forma invertida”, continuou. Aldigueri explica que “a grande maioria das votações se dá no primeiro expediente”, logo se colocará “no primeiro expediente nove deputados e deputadas, no segundo expediente seis deputados".