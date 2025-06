Secretário de Elmano e deputado do PL discutem nas redes: 'Lambe-botas' e 'babão'

Carmelo e Chagas discutem após repercussão da filiação de RC ao União / Crédito: Aurélio Alves - Samuel Setubal

Após o anúncio formal da filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil na terça-feira, 3, a mobilização da oposição ao Governo do Estado tem gerado reações. Nessa quarta-feira, 4, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, criticou as alianças formadas, posicionamento que foi rebatido logo depois pelo deputado Carmelo Neto (PL). Chagas se manifestou por meio das redes sociais sobre o encontro que ocorreu durante o Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e que reuniu, além do ex-prefeito de Fortaleza, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), Carmelo Neto e outros nomes da oposição.

Como é bom estar do lado certo da história. O lado de quem lutou para salvar vidas na pandemia, e não de quem lutou contra a ciência. O lado de quem combate o crime, e não de quem organiza motins. O lado de quem valoriza livros e não de quem idolatra armas. Sou o oposto desses aí", compartilhou Chagas sobre o novo grupo de aliados. >> Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O ataque não passou despercebido e Carmelo Neto então respondeu: "Bastou a gente falar em namoro que o secretário puxa saco do Elmano se apaixonou. Gente, a eleição é só no ano que vem, mas até o Chagas se apaixonou pelo projeto de libertar o Ceará do PT". O deputado bolsonarista se refere a uma metáfora feita durante o encontro da oposição, em que RC comparou as alianças que se formam entre o seu grupo político e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o início de uma relação amorosa.

Carmelo continuou: "Se continuar assim, não vai sobrar um aliado do governador. Deixa eu usar outra metáfora para ser claro: e se o Elmano souber que o Chagas não é o único que dorme com ele e não para de pensar em nós? Tanta gente pra vir, que precisaríamos de mais vagas na chapa”. Após o deputado rebater, o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Elmano de Freitas (PT) voltou a se manifestar via redes sociais, se referindo ao líder do PL no Ceará, Carmelo Neto, como “lambe-botas do Bolsonaro”. “Dep. Carmelo, lambe-botas do Bolsonaro, anda preocupado demais comigo e com o Governo. Me atacou de novo. Nossa resposta: lançamos mais 17 escolas de tempo integral amanhã. Já são 513 escolas. Bem que ele poderia voltar para a sala de aula, já que de educação ele não entende nada”, rebateu.

O deputado bolsonarista voltou, então, a rebater Chagas. Via Instagram Stories, ele disse: "Gente, olha só que irônico. Como é que é a vida. O secretário da Casa Civil do PT veio me responder. Ele tentou lacrar, mandou eu voltar para a escola e ele próprio errou a conjugação do verbo que ele usou para me responder. E aí, Chagas, será se sou eu que preciso voltar para a escola?". Carmelo disse, ainda, que o secretário "parece um desocupado que realmente não tem o que fazer" e o chamou de "babão". "Ele passa o dia inteiro, esse secretário, falando da oposição. Falou hoje de manhã. Falou agora no final da tarde", provocou. RC no União Roberto Cláudio deixou o PDT na quinta-feira, 29. Por coincidência, no mesmo dia em que saiu do partido brizolista, o ex-prefeito de Fortaleza participou de um encontro com Bolsonaro, que estava em Fortaleza para participar de congresso do PL na sexta-feira, 30.