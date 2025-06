Wagner e RC: agora no mesmo partido, políticos têm histórico conflituoso; relembre

FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.06.2025: Oposição se reúne na Assembleia, com Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Recém saído do PDT, Roberto Cláudio anunciou formalmente nessa terça-feira, 3, sua filiação ao União Brasil, partido liderado por Capitão Wagner (União Brasil) no Ceará. Agora aliados, os políticos acumulam uma bagagem marcada por desavenças e acusações. Os primeiros passos visíveis da aproximação de ambos ocorreram nas últimas eleições municipais em Fortaleza, em 2024, em meio à polarização entre o cabeça de chapa do Partido dos Trabalhadores (PT), o agora prefeito Evandro Leitão, e do Partido Liberal (PL), o deputado André Fernandes.

À época, a nova aliança que então se formava gerou reações no meio político cearense. Roberto Cláudio apoiou o candidato do PL na disputa do segundo turno, utilizando a justificativa de voto útil. De lá para cá, a relação entre o ex-prefeito de Fortaleza e políticos ligados à Direita no Ceará foram se fortalecendo. Acenos ao União Brasil também foram se intensificando à medida em que RC transparecia o desejo de disputar o majoritário estadual. Em sentido contrário, enquanto o PDT se mantém próximo ao governo de Elmano de Freitas (PT), os ideais de Roberto se distanciaram. Sua saída do partido foi despistada em alguns momentos. O deputado federal cearense André Figueiredo (PDT), presidente estadual da sigla, chegou a afirmar que o ex-prefeito não tinha conversado formalmente sobre deixar o grupo, embora falasse abertamente sobre disputar o Abolição.

A saída de RC foi divulgada por meio das redes sociais na quinta-feira, 29. Curiosamente, ele anunciou que estava deixando o PDT no dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Fortaleza para participar do congresso do PL na sexta-feira, 30. No mesmo dia em que deixou o partido brizolista, RC participou de um encontro com o ex-presidente. O momento serviu para o agora ex-pedetista conhecer Bolsonaro. Uma relação marcada por conflitos Embates mais intensos entre Roberto Cláudio e Capitão Wagner datam de mais de uma década. Disputas diretas ocorreram nas eleições de 2016 e 2020, quando se enfrentaram pelo Executivo da capital cearense, além de 2022, nesse caso pelo Governo do Ceará.

Dançando conforme a música, Capitão Wagner e Roberto Cláudio acumulam histórico de desavenças e alianças com atual ministro da Eduação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e com o atual chefe do Abolição, o governador Elmano de Freitas (PT). No ano de 2015, às vésperas do ano eleitoral, Wagner se colocava como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Na corrida eleitoral que se iniciava, ele endureceu críticas contra Roberto Cláudio, especialmente sobre a gestão do lixo, o endividamento da Prefeitura e a saúde na Capital. “A dívida passou de 0,2% para 15% da receita corrente líquida da gestão. Isso é temerário, assustador. O sucessor do prefeito vai receber uma cidade quebrada, uma máquina inchada demais, com serviços ruins”, disse à época, conforme noticiou O POVO em edição do dia 11 de julho de 2015.

Mais próximo das eleições, no fim de 2015, Wagner chegou a firmar aliança com Heitor Férrer, então no PSB e que também disputava a Prefeitura, para uma união contra Roberto em um segundo turno que viria a ocorrer. Saúde e educação, além do planejamento da cidade e a segurança pública foram os pontos mais criticados pelo ex-deputado federal no primeiro mandato de Roberto Cláudio. Edição do O POVO de 29 de fevereiro de 2016, Wagner questionou: “Qual o turista que vai querer ir para a cidade mais violenta do País?”. Na disputa de 2016, no segundo turno, RC, já no PDT, intensificou a associação entre Wagner e uma ideologia militarista. Roberto Cláudio incluiu na campanha provocações, como trouxe O POVO na edição de 3 de outubro de 2016. “Agora vamos precisar do nosso melhor exército. E nosso exército não usa arma”, afirmou na ocasião.