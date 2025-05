Sindicato denuncia infestação de cobras no Fórum de Santa Quitéria

Servidores, funcionários e a comunidade que usufrui dos serviços do Fórum da Comarca de Santa Quitéria, no interior do Estado, foram surpreendidos por uma infestação de cobras no prédio do poder Judiciário. A situação foi denunciada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Sindjustiça) por meio de uma publicação nas redes sociais na última quinta-feira, 8.

A nota diz que existem ocorrências diárias de aparecimento de cobras no Fórum, incluindo as áreas de atendimento ao público, como a Central de Apoio Judiciário (CAJ).