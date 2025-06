Deputado espera que Sarto se junte à oposição e diz haver 'muito prefeito insatisfeito' com Elmano

Deputado Sargento Reginauro marcou presença em evento do PL, na última sexta-feira, 30, mesmo sendo filiado ao União Brasil / Crédito: Samuel Setubal

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) afirmou que há, no Ceará, muitos prefeitos insatisfeitos com o governo Elmano (PT), apenas esperando uma opção viável de oposição para migrarem apoio. Para ele, é natural que o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), junte-se à oposição. Ao citar a importância do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), nesta coalizão crescente de oposição no Estado, o parlamentar afirmou que o Cariri, apesar de ser berço de Camilo Santana (PT), já é uma região que tem visto crescer a rejeição ao projeto de governo hoje encabeçado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"A gente precisa unir todas as forças e precisa colocar de lado qualquer diferença que possa existir ainda, por conta da eleição de prefeito, que realmente foi bastante acirrada. Mas nós temos muito mais pontos convergentes do que divergentes entre todos que estão hoje compondo esse novo cenário, essa nova articulação, uma frente ampla de oposição e certamente com os nomes que já estão anunciados, a tendência natural é que mais gente se interesse e comece a realmente declarar o seu apoio a esse projeto", explicou. Para o deputado, é natural que novos nomes se alinhem à essa aproximação de diversas frentes de oposição, como o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto. "É muito natural que o prefeito Sarto, ligado diretamente a Ciro Gomes, esteja dentro desse desse ar. Ainda temos Eduardo Girão, não é? Temos Glêdson Bezerra em Juazeiro, uma região que realmente se colocou, se mostrou, uma região onde Camilo Santana nasceu, mas que tem hoje uma grande resistência ao seu nome", acrescentou.

Após ser derrotado no primeiro turno das últimas eleições, Sarto não se posicionou para o segundo turno. Apesar disso, parlamentares da base do então prefeito apoiaram André Fernandes (PL). Migração partidária Reginauro acredita que até a eleição de 2026 deve haver muita migração partidária de políticos de oposição, especialmente na ala oposicionista ainda filiada ao PDT. "Olha, independente da questão de estar no mesmo partido ou não, nós estamos compondo um grupo. Nós vamos ter alguns partidos aí nessa base. Nós temos agora a Federação União Brasil-PP, nós temos o PL junto, esses deputados que estão no PDT com a saída do Roberto Cláudio, que é o líder natural desses deputados, eles realmente vão acabar migrando para outro partido. É claro, o cenário não vai não vai ser favorável pra manutenção desses deputados do PDT. Agora, o parlamentar, como ele vai para eleição proporcional, ele acaba pensando também na questão das chapas, não é? Muitas vezes uma chapa num partido é menos viável e você acaba pensando também na sua sobrevivência e a gente tem que respeitar todas as escolhas. O mais importante é que a gente entenda que só existe hoje um caminho. É essa unidade para que de fato a gente possa apresentar um projeto diferente pro estado", concluiu.