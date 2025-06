Apollo Vicz: vereador licenciado tem contas desaprovadas; MPE pede cassação

Licenciado para comandar a Secretaria de Proteção Animal do município, o vereador de Fortaleza Apollo Vicz (PSD) teve desaprovada a prestação de contas da eleição de outubro de 2024, em que foi eleito com quase 13 mil votos.

A acusação é de irregularidades como pagamento em espécie de grande valor, uso de cheque avulso não declarado e omissão de despesas, o que violariam as normas de transparência e fiscalização. Devido à decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE), o Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com representação contra Apollo, com base nas mesmas irregularidades, argumentando que configuram captação ou gastos ilícitos de recursos e pedindo a cassação do diploma do vereador.