Festa do Pau da Bandeira leva Elmano, Camilo e oposição a Barbalha

A festa do Pau da Bandeira em Barbalha, a 548 km de Fortaleza, ocorre neste fim de semana e deve contar com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O governador do Ceará confirmou a presença na tradicional festa de Santo Antônio em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. Segundo Elmano, o deputado estadual Fernando Santana (PT), o ex-prefeito do Crato, Zé Ailton e o assessor especial da Casa Civil do Governo, Nelinho, o acompanharão.