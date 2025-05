Em Fortaleza, Bolsonaro chora ao falar do filho Eduardo: 'Se estivesse aqui seria prisão'

Em março deste ano, Eduardo Bolsonaro pediu licença do mandato na Câmara dos Deputados para viver nos Estados Unidos com o objetivo de "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos". Ele passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente estar buscando as sanções com o objetivo de interferir no julgamento contra o seu pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro participou nesta sexta-feira, 30, do seminário nacional do PL no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Estiveram presentes outras lideranças, como o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, o senador Rogério Marinho e o filho "02" de Jair, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro.

Ele foi acompanhado por parlamentares do Ceará como o deputado federal André Fernandes e o preside estadual do PL, o deputado estadual Carmelo Neto.

Em discurso no evento, o ex-presidente repetiu críticas ao êxito eleitoral do PT no Nordeste, destacando situação negativa da região em indicadores econômicos e sociais.