Secretário Erich Douglas recebe homenagem na Câmara da suplente que assumiu no lugar dele

Erich Douglas, secretário da Proteção Animal / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O secretário de Proteção Animal do Ceará, Erich Douglas (PSD), será homenageado com a Medalha Protetora Diol. A condecoração será entregue pela vereadora em exercício Tia Francisca (PSD) em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza, marcada para o dia 6 de junho, às 18 horas. "É uma satisfação receber a honraria da Medalha Protetora Diol. Sempre estive conectado às demandas da cidade de Fortaleza e agora com atuação no estado do Ceará", destaca Erich.

A medalha leva o nome de Francisca Diocilha da Costa Almeida, conhecida como Diol, ativista que ganhou destaque pela atuação na proteção animal em Fortaleza. Ela também exercia outras atividades, mas ficou marcada por seu trabalho voluntário em defesa dos animais.

O que é a Sepa?

Criada em 2023, a Secretaria da Proteção Animal (Sepa) é responsável por formular e executar políticas públicas voltadas ao bem-estar animal no Ceará. Entre as ações desenvolvidas estão o Pet Ceará Móvel, que oferece castrações gratuitas, e o Programa Pet Protegido, voltado à prevenção de doenças. A pasta foi criada para acomodar o PSD na base do governo Elmano de Freitas (PT). Hoje o partido comanda também a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com Domingos Filho (PSD). Serviço Solenidade Medalha Protetora Diol