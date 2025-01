Vereador Erich Douglas propõe barrar guarda de animais para condenados por maus-tratos

“São vários os casos atuais em que, por decisões judiciais, o animal foi devolvido ao dono que praticou as agressões. Também em casos nos quais o agressor recebeu somente uma multa como consequência de seus atos, podendo em questão de dias ter um novo animal”, diz o vereador Erich Douglas.

O vereador de Fortaleza Erich Douglas (PSD) propôs um Projeto de Lei que proíbe pessoas condenadas por maus-tratos e agressões aos animais de ter nova guarda de algum bicho de estimação. O parlamentar municipal foi indicado para assumir a Secretaria da Proteção Animal (Sepa) , após a reforma do secretariado do Governo Elmano em dezembro de 2024.

Questionado pela equipe do O POVO , o parlamentar argumentou que a fiscalização deve ser feito por estratégias que o executivo municipal terá de articular.

LEIA MAIS: Elmano anuncia mais um secretário: Erich Douglas na Proteção Animal



“A fiscalização vem do Poder Executivo, ele é quem vai fiscalizar. O projeto é uma iniciativa para a gente proteger os animais. E aí o Executivo vai se adequar ao projeto, que com certeza vai ser aprovado, e aí é tarefa dos órgãos de fiscalização como a Agefis, e outros órgãos do Poder Executivo, se debruçar para poder fazer essa fiscalização”, disse Erich.



A Constituição Brasileira, no artigo 225, § 1º, inciso VII, proíbe qualquer prática que cause crueldade ou agressão aos animais. O texto constitucional estabelece que é dever do Estado e da sociedade proteger os animais e impedir ações que os submetam a maus-tratos.