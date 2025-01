Vereador indicado secretário, Erich Douglas propõe bolsa para protetores de animais

O vereador Erich Douglas (PSD), indicado para ser secretário no governo Elmano, propõe a criação do Programa Bolsa Protetor de Animais, com o objetivo de fornecer auxílio financeiro para pessoas que protegem animais abandonados ou que estão em situação de vulnerabilidade, em Fortaleza.

Conforme a proposição, os protetores de animais que forem beneficiados com o programa deverão prestar contas de forma regular sobre os valores recebidos.