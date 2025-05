'Meu amigo Ciro sempre teve postura muito distante de bolsonaristas', diz Mauro Filho

Deputado federal diz que precisa "avaliar melhor" o caminho do ex-presidenciável em relação ao sua aproximação com oposição bolsonarista

“Meu amigo Ciro sempre teve uma postura muito distante do pessoal mais Bolsonaro. Então a gente precisa avaliar melhor qual vai ser o caminho dele. Eu ainda não estou ainda estou avaliando ainda o que que isso significa nesse momento”, afirmou Mauro Filho.

A declaração do pedetista acontece após elogios de Ciro Gomes para Alcides Fernandes (PL), pai do deputado e ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL). No início de maio, Ciro afirmou que esperava votar em Alcides para o Senado Federal.

"Espero votar em você para senador", disse ao cumprimentar o deputado em reunião com parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Após o encontro, Ciro Gomes elogiou o nome de Alcides para o Senado, afirmando que o parlamentar bolsonarista tem "todas as qualificações". Enquanto isso, o próprio André Fernandes teceu elogios a Ciro, afirmando que ele é "preparado, inteligente" e tem "coragem".