Hospital da PM: recomendação contra transferência é mantida e promotora lamenta decisão do Estado

A mensagem enviada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), repassando a administração do Hospital José Martiniano de Alencar da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi motivo de recomendação em 29 de janeiro de 2025, feita pelo Ministério Público Federal no Ceará (MPF) em atuação conjunta com Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), para que não feito o repasse do hospital à PM sem a demonstração de possíveis prejuízos ao SUS. No dia 7 de maio passado, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) se manifestou por meio de ofício e informou que, diante "potenciais ilegalidades e inconstitucionalidades envolvidas", deliberou por encaminhar o caso ao MPF, que "prontamente expediu a recomendação 003/2025". O conselho se colocou à disposição para acompanhar os desdobramentos. O CNS havia sido acionado a partir de denúncia feita pelo deputado estadual Lucinildo Frota (PDT).

Leia mais Urgência é aprovada para projeto que recria Hospital da Polícia Militar do Ceará Sobre o assunto Urgência é aprovada para projeto que recria Hospital da Polícia Militar do Ceará "De janeiro para cá, foram realizadas diversas audiências e reuniões no âmbito do procedimento instaurado, para que seja definido, em conjunto, o melhor modelo a ser implementado a partir de dados coletados nas diligências e tratativas. Atualmente MPF e MPCE analisam qual posição será tomada, não existindo nenhuma nova recomendação determinando a paralisação da transferência", informou o MPF ao O POVO. Até o momento, a recomendação de janeiro segue válida, informou o MPF.

O Governo do Estado, por meio do líder na Assembleia, deputado Guilherme Sampaio (PT), afirmou nesta terça-feira, 13, em plenário, que a decisão foi tomada após muitas conversas, inclusive com o Ministério Público.

Segundo a promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa, uma das promotoras que assinam a recomendação de janeiro, o MPCE não concorda com os rumos definidos pelo Governo do Estado para o hospital. Ela reforçou que a recomendação feita segue valendo. "Tanto é que tivemos várias reuniões, pedimos para que a Sesa dissesse para onde iria direcionar esses leitos e esses serviços retirados da população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na visão do MPCE, não está comprovado que não haverá prejuízo para o SUS, vai haver prejuízo grande para mais de 7 milhões de pessoas atendidas pelo SUS", disse ao O POVO. Uchoa comentou sobre o projeto de lei enviado à Alece e lembrou que houve investimento público na unidade. "Eu não concordo, porque eles vão passar todos os bens adquiridos com recursos do SUS pra Polícia, o prédio reformado com recursos públicos, ainda vão pegar funcionários da Sesa e colocar à disposição da Polícia", afirmou.