Hospital da PM: Oposição pede vistas e adia votação que permitiria recriar unidade

Protesto no antigo Hospital da Polícia Militar que hoje é Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar / Crédito: Matheus Souza em 26/07/2024

O projeto de lei de autoria do Executivo que transfere o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar da Secretaria da Saúde (Sesa) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) voltou a tramitar nesta quinta-feira, 15, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com votos contrários dos deputados Dra. Silvana (PL) e Queiroz Filho (PDT). Em seguida, o texto foi analisado em comissão conjunta, onde Silvana e Cláudio Pinho (PDT) pediram vistas. O projeto deverá a voltar a ser discutido na Casa na próxima semana.

Queiroz Filho também argumentou a falta de estudo sobre a mudança e fez uma metáfora com as características de um pato, que "não anda, nem nada e nem voa perfeitamente". "É o que o governo está fazendo. Vocês nem estão abrindo um hospital com esses 30% e estão piorando o serviço de um hospital que presta um bom serviço. Vocês não estão fazendo nada direito e sem nenhum estudo".

Já Dra. Silvana afirmou que o Hospital José Martiniano é referência em bariátrica, cirurgia geral e que o Estado quer mexer no que está "funcionando bem". Ela sugeriu que o Governo do Ceará abra um hospital totalmente dedicado à polícia, ao invés de transferir o equipamento.