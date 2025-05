Governo Elmano transforma Mausoléu de Castello Branco em Galeria da Liberdade; veja detalhes

O Governo do Ceará deve inaugurar brevemente a Galeria da Liberdade, um espaço localizado no complexo arquitetônico do Palácio da Abolição (sede do governo). No local, funcionava desde 1972 o Mausoléu de Castello Branco, cearense, ex-presidente da República durante o período do governo militar.

Ainda em 2023, o governador Elmano de Freitas (PT) falou da intenção de retirar do local o mausoléu, substituindo por uma homenagem aos líderes abolicionistas cearenses, como o Dragão do Mar. Já havia, na época, conversas com a família do general para que os restos mortais fossem transferidos de lá.