Chagas relembra ataque de Alcides a Ciro após encontro do pedetista com oposição: "Cangaceiro"

Secretário-chefe da Casa Civil do governo de Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira publicou vídeo em suas redes sociais nessa terça-feira, 6, relembrando ataques do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), a Ciro Gomes (PDT), após o pedetista exaltar a pré-candidatura de Alcides ao Senado.

Nessa terça-feira, 6, o ex-presidenciável Ciro Gomes participou de café da manhã da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Durante o encontro, o pedetista destacou a pré-candidatura de Alcides à Casa Alta em 2026, destacando que espera votar no bolsonarista.