Após ser reconduzido, Eunício pode chegar a 30 anos no comando do MDB Ceará

Eunício Oliveira foi reconduzido a presidência do MDB no Ceará para mais três anos. Ele comanda a sigla desde 1998 / Crédito: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira

Eunício Oliveira foi eleito novamente para continuar presidindo o MDB no Ceará. O evento que oficializou o momento ocorreu em Viçosa do Ceará, distante 349,92 km de Fortaleza, na última sexta-feira, 2. O deputado federal foi reconduzido por unanimidade. A convenção estadual do MDB foi marcado pela presença de cerca de 5 mil pessoas, além de saudações de "futuro senador" a Eunício, vindo inclusive de aliados de outros partidos, dentre eles o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB).