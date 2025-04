Danniel Oliveira rebate Agenor Neto e defende que Eunício seja candidato ao Senado

Danniel Oliveira, deputado estadual, defende a candidatura de Eunício ao Senado em 2026 / Crédito: FÁBIO LIMA

Para o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), o partido no Ceará deve seguir orientação do diretório nacional e lançar candidatura ao Senado, mesmo já tendo a vice-governadora Jade Romero (MDB), que pode concorrer à reeleição. Posição se contrapõe ao que pensa o também deputado estadual Agenor Neto (MDB), que defende priorizar a manutenção do MDB na chapa à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). "Nós participamos já hoje da chapa majoritária. Nosso desejo é de continuar participando e existe um desenho, digamos assim, uma orientação, um sentimento do MDB nacional de lançar a candidaturas ao Senado em diversos estados e um deles é o estado do Ceará, até porque nós temos o nome do ex-presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira", explicou o parlamentar ao O POVO.

Danniel, que é sobrinho de Eunício, afirma que o objetivo fazer com que, em 2026, o MDB possa crescer, então cabe lutar pela manutenção dentro da chapa majoritária e buscar uma vaga no Senado. "Nós temos uma vice-governadora, que é um grandiosíssimo quadro e que vamos ver como é que vão ficar as conjunturas, né? De repente a gente consegue a manter tanto a Jade, como a candidatura ao ao Senado. A ideia é, obviamente, fortalecer o partido", explicou. Com o PSB em alta, com o maior número de prefeituras e já com uma vaga no Senado (Cid Gomes, que encerra mandato ano que vem), além de PSD e outros partidos da base de olho em uma das duas vagas que serão abertas naquela Casa Legislativa, não faltam interessados a concorrer no lugar de Jade pelo cargo de vice na chapa de Elmano, além de disputarem um lugar no Senado Federal.