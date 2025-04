Valim volta a atacar Naumi por "desmandos": "Mente tanto que a cara nem treme"

O ex-prefeito de Caucaia lamentou decisões do atual gestor, entre elas a de encerrar ou alterar programas como o "Bora Conectar" e o "Bora de Graça"

Vitor citou dois programas criados em sua gestão que foram encerrados ou diminuídos com Naumi, o "Bora Conectar" e o "Bora de Graça", e afirmou que o "povo não vive na mentira".

"Hoje é dia 31 e amanhã é 1º de abril, Dia da Mentira, mas tem um que mente tanto que a cara nem treme, que a gente sabe quem é (...) Quem não lembra das críticas constantes do vice-prefeito da cidade, onde tá nesse momento?", questionou.

Prosseguiu: "Pra aquele pai da mentira que disse que não iria mexer no programa Bora de Graça. Dizer pra aqueles que infelizmente trabalhavam com a mentira que amanhã é o dia de vocês, 1° de abril. Mas o povo não vive na mentira. O povo precisa do programa Bora de Graça".

Embate sobre dívidas

Valim levanta um questionamento em relação à alegação de que ele teria deixado a Prefeitura de Caucaia quebrada. Ele pergunta qual dívida Naumi pagou nestes primeiros três meses de mandato. O ex-prefeito afirma nunca ter feito financiamento e empréstimo.