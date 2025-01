Caucaia: Naumi diz que "nem Mega-Sena pagava" dívida de R$ 681 milhões deixada por Valim

Prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), detalhou dívida do município / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito Naumi Amorim (PSD) contou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 3, que a dívida de Caucaia é, por ora, de quase R$ 700 milhões. O número, segundo ele, pode crescer a depender do que for constatado pela gestão ao longo dos próximos dias. O número pode aumentar à medida que os secretários forem tendo acesso às finanças de suas pastas. O valor, por exemplo, não contabiliza o setor de obras. "Esse aqui foi o presente que o prefeito Vitor Valim (PSB) deixou à população de Caucaia: Quase R$ 700 milhões até agora. Essa dívida pode chegar a R$ 1 bilhão. Uma dívida milionária que ele deixou no município de Caucaia. Esse aqui nem o prêmio da Mega-Sena pagava essa conta hoje. Então, você imagina o quanto essa conta é grande", contou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Naumi se refere ao prêmio da Mega da Virada 2024, que sorteou mais de R$ 635 milhões na terça-feira, 31. Esse foi o maior valor da história do concurso.

"É um desafio grande, mas quando a gente nasce na nossa vida, a gente já tem um desafio. Então, isso aqui, vamos enfrentar e vamos lutar junto com o povo de Caucaia para dar o nosso melhor para conseguir organizar a casa de novo, igual a gente deixou em 2020, quando entreguei à Prefeitura", acrescentou o prefeito. O prefeito apontou que cerca de R$ 300 milhões deverão ser pagos ainda este ano. Para lidar com a dívida, será preciso um corte de 25% nos gastos da prefeitura. "Nós vamos agir, trabalhar com o nosso secretário, buscar recursos estaduais, federal, com o ministério, para que a gente consiga trabalhar nessa cidade. E a gente vai fazer também um corte de 25%. Das áreas de corte, enxugar a máquina para a gente conseguir fazer e melhorar e pagar essa dívida que tem o nosso município", explicou. O detalhamento da dívida, segundo ele, ficará fixado em seu gabinete. Durante a coletiva, ele segurou placa com a divisão dos R$ 681 milhões: restos a pagar exercício são R$ 238 milhões, débito com o Instituto da Previdência (2024) é de R$ 41 milhões e a dívida inscrita seria de R$ 370 milhões.